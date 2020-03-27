Украина обратилась к крымчанам из-за коронавируса

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился к жителям Крыма в связи с эпидемией коронавируса. Обращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Киев призвал крымчан придерживаться правил гигиены и дезинфекции: по возможности оставаться дома и работать дистанционно, воздержаться от поездок и посещения многолюдных мест, при первых симптомах болезни самоизолироваться и обратиться к врачу.

Офис президента также призвал жителей полуострова получать оперативную информацию о коронавирусе на его официальном сайте, а также на сайтах правительства, Министерства здравоохранения Украины и представительства президента в Крыму.

По последним данным, на Украине выявлено 196 случаев заражения коронавирусом. Реальное число инфицированных может быть в 10 раз больше.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума. Украина обвиняет РФ в оккупации полуострова.

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