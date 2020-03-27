Украина обратилась к крымчанам из-за коронавируса

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился к жителям Крыма в связи с эпидемией коронавируса. Обращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
Киев призвал крымчан придерживаться правил гигиены и дезинфекции: по возможности оставаться дома и работать дистанционно, воздержаться от поездок и посещения многолюдных мест, при первых симптомах болезни самоизолироваться и обратиться к врачу.
Офис президента также призвал жителей полуострова получать оперативную информацию о коронавирусе на его официальном сайте, а также на сайтах правительства, Министерства здравоохранения Украины и представительства президента в Крыму.
По последним данным, на Украине выявлено 196 случаев заражения коронавирусом. Реальное число инфицированных может быть в 10 раз больше.
Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума. Украина обвиняет РФ в оккупации полуострова.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения