Порошенко заявил о неготовности Украины к эпидемии коронавируса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о неготовности страны к эпидемии коронавируса. Заявление опубликовано на его странице в Facebook.
По словам Порошенко, на Украине сложилась чрезвычайная ситуация, страна нуждается в чрезвычайных действиях.
«Украине де-факто повезло — у нас было два месяца, чтобы, наблюдая за развитием событий не только в Китае, но и в Испании, Италии, Франции, Германии, США, подготовиться к эпидемии коронавируса. Но Украина оказалась абсолютно неготовой. И теперь, как и в 2014 году, усилиями всей страны мы должны защитить людей», — сказал экс-президент.
Он призвал в первую очередь позаботиться о врачах, у которых нет ни масок, ни защитных костюмов. Они идут на огромный риск, но все равно спасают жизни, подчеркнул Порошенко. Он также сообщил, что предложил премьер-министру организовать «воздушный мост» между Китаем и Украиной для доставки аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов и масок.
По последним данным, на Украине подтверждено 196 случаев заражения коронавирусом. В стране действует режим чрезвычайной ситуации и карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения