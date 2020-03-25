Порошенко обвинили в убийстве Моторолы

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) открыла уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова с позывным Моторола. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«По версии следствия, экс-президент Украины утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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Порошенко был объявлен в розыск согласно части 4 статьи 230 Уголовного кодекса ДНР («Организация террористической деятельности»). Пятому президенту Украины заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Генпрокуратура проводит сейчас дальнейшие следственные действия.

Ранее в Министерстве государственной безопасности ДНР заявляли, что заказчиком убийства Моторолы являлся глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.

Командир батальона «Спарта» Арсений Павлов (Моторола) погиб в октябре 2016 года: в лифте дома в Донецке, где он жил, сработало взрывное устройство. Павлов — уроженец Коми, участвовал в боевых действиях в районе Славянска, донецкого аэропорта и Дебальцево. Он был награжден георгиевским крестом ДНР, орденом «За воинскую доблесть» первой степени, а также удостоен звания Героя ДНР.

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