Партия Зеленского отказалась от финансирования из-за коронавируса

Украинская партия «Слуга народа» отказалась от государственного финансирования на 2020 год, заявил ее председатель Александр Корниенко. Об этом сообщает пресс-служба политической силы в своем Telegram-канале.

Корниенко попросил, чтобы государство направило деньги в Стабилизационный фонд, чтобы распределить их на нужды украинских медиков, которые борются с коронавирусом.

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«"Слуги народа" также призывают все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же. Ведь общая сумма, направляемая законом на деятельность партий, составляет 212,6 миллиона гривен (около 7,5 миллиона долларов США)», — заявил председатель партии президента Украины Владимира Зеленского.

Политик отметил, что за эти деньги украинские власти смогут обеспечить медиков надлежащим количеством средств индивидуальной защиты и осуществить доплаты за работу в условиях пандемии.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 156 человек. На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.

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