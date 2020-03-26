Кличко заявил о готовности Зеленского отменить приказ о VIP-палатах

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности президента Владимира Зеленского отменить приказ о VIP-палатах для чиновников высокого ранга во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает hromadske.
Кличко утверждает, что документы, которые распространили СМИ, были выпущены для служебного пользования во исполнение приказов Государственной службы охраны и других ведомств.
«Я разговаривал вчера с президентом. И он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны», — сказал мэр.
Ранее Bihus.Info сообщил, что департамент здравоохранения Киева поручил медицинским учреждениям подготовить специальные палаты для лиц, которым положена государственная охрана. К таким относятся президент, премьер-министр, генеральный прокурор и так далее. Согласно приказу, для VIP-пациентов должны подготовить изолированные палаты с тонированными стеклами, резерв лекарств и отдельные операционные. Кличко опровергал подготовку VIP-палат.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 156 человек. В стране действует карантин и режим чрезвычайной ситуации.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения