На Украине врачам поручили подготовить VIP-палаты для чиновников с коронавирусом

Украинским врачам поручили подготовить VIP-палаты для лечения чиновников высокого ранга, сообщает Bihus.Info.

Приказ о создании особых условий для лиц, которые имеют государственную охрану, разослал департамент здравоохранения Киева. Причина появления документа неизвестна, но очевидно, что это распространение коронавируса, отмечает издание.

VIP-пациентов будут принимать 17 клиник в Киеве. Главные требования к условиям их лечения — изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 квадратных метров с затененными окнами, круглосуточные сестринские посты возле них, отдельный резерв лекарств и отдельные операционные.

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Государственная охрана на Украине положена, в частности, президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел. Также глава государства может собственным распоряжением предоставить госохрану другим лицам. По данным издания, она осталась у бывшего премьера Арсения Яценюка и экс-главы офиса президента Андрея Богдана.

Мэр Киева Виталий Кличко отрицает подготовку VIP-палат, передает hromadske. «Такого нет! Я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали», — заявил Кличко. При этом он добавил, что по закону президент, премьер или глава парламента должны быть размещены в «определенных условиях».

По последним данным, на Укриане выявлено 145 случаев заражения, в том числе пять летальных. Среди заразившихся — депутаты Верховной Рады.

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