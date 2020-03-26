Украинские депутаты захотели провести заседание на стадионе

Депутаты Верховной Рады Украины захотели провести заседание на стадионе или другой открытой площадке. Об этом в эфире Hromadske рассказала замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
Речь идет о заседании, которое состоится после 28 марта. «Мы рассматривали такой вариант "Б" — провести сессию <…> на какой-то площадке на свежем воздухе. Это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет», — сказала Кравчук.
Если заседание состоится в субботу, 28 марта, то оно пройдет в здании Рады, но с дополнительными средствами защиты: масками, очками и перчатками. Что принять решение о переносе заседания на другую площадку, депутаты должны «собраться хотя бы один раз и за это проголосовать», пояснила депутат.
Ранее в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) местные депутаты провели очередную сессию во дворе из-за карантина, введенного для противодействия распространению коронавируса. Карантин действует на Украине до 24 апреля, по всей стране введен режим чрезвычайной ситуации. Выявлено 145 случаев заражения, в том числе пять летальных. Коронавирус обнаружили у ряда украинских политиков, включая депутатов Рады. Они могли заразиться им в ресторанах Куршевеля.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения