На Украине депутаты из-за коронавируса провели заседание горсовета во дворе

В украинском Днепре (бывшем Днепропетровске) местные депутаты провели очередную сессию во дворе здания городского совета из-за карантина, введенного для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

Всего на повестке 55 сессии горсовета рассматривалось около 200 вопросов, однако единственный, за который голосовали местные депутаты — перенос заседания в онлайн-режим. Решение было поддержано 46 голосами из 33 необходимых.

Правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 422 тысячи человек; 18,9 тысячи умерли, почти 110 тысяч излечились.

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