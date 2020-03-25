Аваков оценил возможности украинской власти в борьбе с коронавирусом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что для борьбы с коронавирусом у власти хватает полномочий, и вводить чрезвычайное положение (ЧП) совсем не обязательно. Об этом пишет «Украинская правда».

По его мнению, для противодействия распространению коронавируса необходим всеобщий карантин. «Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Введение ЧП может быть только крайней мерой», — оценил ситуацию министр.

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25 марта СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи введения режима ЧП на всей территории страны из-за позиции олигархов, экономического блока и депутатов Рады.

Правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 396 тысяч человек. 17,2 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.

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