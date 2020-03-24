В Раде спрогнозировали будущее Украины на фоне коронавируса

Введение чрезвычайного положения (ЧП) на всей территории Украины ускорит дефолт в стране. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила исключенная из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Анна Скороход, видеозапись доступна в YouTube.

«Если учитывать, что у нас гораздо больше зараженных [коронавирусом], чем мы думаем, если эта цифра будет расти, то, конечно, надо вводить чрезвычайное положение. Я думаю, что данное решение многие депутаты поддержат», — сказала политик.

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В то же время Скороход спрогнозировала, что Украине никак не избежать экономического кризиса. Однако, считает она, ужесточение режима без необходимости может стать манипуляцией властей, чтобы списать на особые меры все недоработки.

Ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский отказался от идеи введения режима ЧП на всей территории страны из-за позиции олигархов, экономического блока и депутатов Рады.

Правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 396 тысяч человек. 17,2 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.

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