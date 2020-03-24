Украина эвакуирует своих граждан из России из-за коронавируса

Украина отправит спецпоезд в Москву для вывоза своих граждан из России в условиях отмены железнодорожного сообщения между странами из-за коронавируса. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на организаторов эвакуации.

Сообщается, что специальный состав «Укрзализныци» (УЗ, «Украинские железные дороги» — прим. «Ленты.ру») прибудет в российскую столицу в субботу, 28 марта.

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В то же время в Москву с Украины поездом приедут граждане России, пожелавшие возвращения домой. Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти около 500 украинцев.

23 марта спецпоезд «Четырех столиц» привез из европейских стран в Киев около 650 человек. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в связи с пандемией в страну из-за рубежа вернулись около 30 тысяч граждан, еще столько же ждут своей очереди. При этом число умерших от коронавируса украинцев за рубежом увеличилось до трех человек.

Ранее правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 390 тысяч человек. 17,1 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.

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