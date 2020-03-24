Украина эвакуирует своих граждан из России из-за коронавируса

Украина отправит спецпоезд в Москву для вывоза своих граждан из России в условиях отмены железнодорожного сообщения между странами из-за коронавируса. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на организаторов эвакуации.
Сообщается, что специальный состав «Укрзализныци» (УЗ, «Украинские железные дороги» — прим. «Ленты.ру») прибудет в российскую столицу в субботу, 28 марта.
В то же время в Москву с Украины поездом приедут граждане России, пожелавшие возвращения домой. Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти около 500 украинцев.
23 марта спецпоезд «Четырех столиц» привез из европейских стран в Киев около 650 человек. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в связи с пандемией в страну из-за рубежа вернулись около 30 тысяч граждан, еще столько же ждут своей очереди. При этом число умерших от коронавируса украинцев за рубежом увеличилось до трех человек.
Ранее правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 390 тысяч человек. 17,1 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения