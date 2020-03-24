Украинцам предрекли расплату за привычку к беззаконию и безответственности

Национальная полиция Украины приступает к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина граждан, вернувшихся из-за рубежа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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По его словам, украинцы, «приученные десятилетиями беззакония к безответственности, не ценят ни свои, ни чужие жизни». Геращенко рассказал, как вернувшаяся из Испании украинка решила поехать из Киева во Львов, чтобы проведать сына. При этом она заявила всем, что никаких «карантинных» обязательств от нее по прибытии не брали.

«Предвижу, что украинцам придется заплатить за такое очень дорогую цену», — предрек согражданам расплату замглавы МВД Украины.

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 390 тысяч человек. 17,1 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.

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