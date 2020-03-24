На Украине священник с коронавирусом проводил похороны

В Тернопольской области заразившийся коронавирусом священник проводил службы и похороны и контактировал примерно с 500 гражданами. Об этом порталу Gordonua.com рассказал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По разным данным, священнослужителя зовут Олег Винников или Винницкий. Он был госпитализирован и сейчас находится в реанимации. «Мы посчитали в полиции, что он за неделю контактировал примерно с 500 человек. Он был на церковных службах, он отправлял похоронный обряд, и сейчас мы ищем этих людей», — сообщил Геращенко и призвал всех, кто общался со священником, позвонить врачам.
Замглавы МВД отметил, что священнослужитель не знал, что болен, когда контактировал с людьми. Однако необходимо остановить граждан, которые относятся к ситуации с коронавирусом несерьезно. «Ведь карантин был введен, и мы просили священнослужителей остановить обряды и массовое общение с людьми», — подчеркнул Геращенко.
В настоящий момент в Тернопольской области зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Оба пациента находились на похоронах в одном населенном пункте. Всего на Украине заразились 99 человек, трое из них погибли. В стране до 3 апреля действует карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения