Священник проник в больницу и пытался исцелить зараженного коронавирусом

Священнослужитель из иранского города Бендер-Энзели нелегально пытался вылечить зараженного коронавирусом пациента ароматическим средством. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Мужчина тайно пробрался в реанимационное отделение больницы, где лежал заболевший молодой человек. Он сообщил пациенту, что врачи якобы больше не могут помочь ему, и предложил вылечить мужчину при помощи «чудотворного исламского средства».

Когда больной согласился, священник снял маску и намазал ему лицо парфюмерной жидкостью. Пациент умер через три дня. Прокуратура запросила ордер на арест священнослужителя.

Ранее сообщалось, что священнослужитель из церкви английского города Плимут, графство Девон, загорелся во время первой онлайн-службы, проведенной из-за пандемии коронавируса. Мужчина случайно коснулся одной из зажженных свечей.

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