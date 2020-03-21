Католическая церковь простит грехи больным с коронавирусом и врачам

Католическая церковь объявила, что верующим, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2, будут прощены грехи. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Agence France-Presse.

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По решению Ватикана, на прощение также могут рассчитывать родственники, которые ухаживают за близкими, заболевшими COVID-19, медики и люди, которые молятся за их здоровье.

Чтобы получить право на прощение грехов, больным католикам следует повторять определенное количество молитв и дистанционно участвовать в важных церковных праздниках. Тем, кто молится за здоровье медиков, необходимо каждый день не менее 30 минут читать Библию.

Площадь святого Петра и ватиканские музеи закрыты для посетителей из-за вспышки коронавирусной инфекции в Италии. Массовые мероприятия, в том числе церковные службы, запрещены. Пасхальная месса, в которой будет участвовать Папа Римский, пройдет в пустом храме.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысяч случаев заражения, из них 88 тысяч закончились выздоровлением пациента. Известно о 306 случаях заражения, выявленных в России.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.