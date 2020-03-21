Чихнувшего мотоциклиста побили за распространение коронавируса

В индийском городе Колхапур, штат Махараштра, побили чихнувшего мотоциклиста. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовал сайт Newsflare.

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Инцидент произошел, когда мужчина проезжал мимо другого мотоциклиста. Тот остановился и спросил у чихнувшего, почему он не прикрыл лицо платком, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Разговор быстро перешел в потасовку, которая привела к образованию пробки.

В январе сообщалось, что житель китайского города Сяогань, заболевший после поездки в Ухань, намеренно кашлял на медиков, у которых не оказалось нужного ему лекарства. После этого их рабочие места пришлось дезинфицировать.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысяч случаев заражения, из них 88 тысяч закончились выздоровлением пациента. Известно о 306 случаях заражения, выявленных в России.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.