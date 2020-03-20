Проработавшая 48 часов медсестра осталась без еды из-за коронавируса

Медсестра из английского города Йорк, графство Северный Йоркшир, проработавшая 48 часов в больнице, столкнулась с пустыми полками в магазине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
После долгой и изнурительной смены 51-летняя Доун Билброу (Dawn Bilbrough) зашла в местный магазин, чтобы купить еды для двухдневного выходного. Однако из-за повышенного спроса на товары, вызванного вспышкой короновирусной инфекции, она не нашла необходимые ей продукты. Она подчеркнула, что отделы с фруктами и овощами были абсолютно пустыми.
«Люди массово сметают с полок базовые продукты, — рассказала медсестра в слезах. — Прекратите это делать. Иначе такие, как я, которые пытаются поставить вас на ноги, остаются без еды. Остановитесь, пожалуйста». Билброу выложила свое видеообращение на странице в Facebook. После публикации ролика она получила от друзей и родных многочисленные слова поддержки.
Один из комментаторов посочувствовал Билброу и решил поделиться с ней своими продуктами. «Доун, пожалуйста, не плачь! Я нахожусь на самоизоляции. У меня есть мешок картофеля и моркови, а еще арбуз. Я могу оставить все это в двойной упаковке на своем крыльце. И, пожалуйста, не плачь», — написал юзер.
Ранее работники американской сети супермаркетов Whole Foods рассказали о панических атаках и переработках из-за пандемии коронавируса. Они отметили, что продажи бьют все рекорды, при этом в стране будто наступил конец света.
По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 10 тысяч человек, выявлено 245,5 тысячи случаев заражения, из них 86 тысяч закончились выздоровлением пациентов. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения