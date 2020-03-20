Проработавшая 48 часов медсестра осталась без еды из-за коронавируса

Медсестра из английского города Йорк, графство Северный Йоркшир, проработавшая 48 часов в больнице, столкнулась с пустыми полками в магазине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

После долгой и изнурительной смены 51-летняя Доун Билброу (Dawn Bilbrough) зашла в местный магазин, чтобы купить еды для двухдневного выходного. Однако из-за повышенного спроса на товары, вызванного вспышкой короновирусной инфекции, она не нашла необходимые ей продукты. Она подчеркнула, что отделы с фруктами и овощами были абсолютно пустыми.

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«Люди массово сметают с полок базовые продукты, — рассказала медсестра в слезах. — Прекратите это делать. Иначе такие, как я, которые пытаются поставить вас на ноги, остаются без еды. Остановитесь, пожалуйста». Билброу выложила свое видеообращение на странице в Facebook. После публикации ролика она получила от друзей и родных многочисленные слова поддержки.

Один из комментаторов посочувствовал Билброу и решил поделиться с ней своими продуктами. «Доун, пожалуйста, не плачь! Я нахожусь на самоизоляции. У меня есть мешок картофеля и моркови, а еще арбуз. Я могу оставить все это в двойной упаковке на своем крыльце. И, пожалуйста, не плачь», — написал юзер.

Ранее работники американской сети супермаркетов Whole Foods рассказали о панических атаках и переработках из-за пандемии коронавируса. Они отметили, что продажи бьют все рекорды, при этом в стране будто наступил конец света.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 10 тысяч человек, выявлено 245,5 тысячи случаев заражения, из них 86 тысяч закончились выздоровлением пациентов. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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