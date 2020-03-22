Россиянка и ее возлюбленный решили переждать пандемию коронавируса в землянке

32-летняя россиянка и ее возлюбленный, 43-летний перуанец, проживавшие в Мадриде, решили бежать из города, чтобы спастись от коронавируса. Как сообщает издание Ultima Hora, они отправились жить в горы неподалеку от испанской столицы.
Отмечается, что пара выкопала себе землянку и планировала жить в ней, пока власти не отменят карантин. Однако спустя несколько дней мужчина позвонил спасателям и попросил о помощи. Он сказал, что его спутница не может ходить и что у нее кружится голова.
Группа спасателей нашла россиянку и перуанца под ветками. К моменту их прибытия мужчина и женщина были замерзшими и голодными. Они не подготовились к жизни в лесу и не взяли с собой соответствующую одежду и обувь. Пара отделалась легкой гипотермией, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
22 марта число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч. На первом месте по количеству зараженных остается Китай, там заболели 81345 человек. За ним идет Италия (53,5 тысячи), США (26,5 тысячи). Испания находится на четвертом месте, там заболели 25,4 тысячи человек.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения