Россиянка и ее возлюбленный решили переждать пандемию коронавируса в землянке

32-летняя россиянка и ее возлюбленный, 43-летний перуанец, проживавшие в Мадриде, решили бежать из города, чтобы спастись от коронавируса. Как сообщает издание Ultima Hora, они отправились жить в горы неподалеку от испанской столицы.

Отмечается, что пара выкопала себе землянку и планировала жить в ней, пока власти не отменят карантин. Однако спустя несколько дней мужчина позвонил спасателям и попросил о помощи. Он сказал, что его спутница не может ходить и что у нее кружится голова.

Группа спасателей нашла россиянку и перуанца под ветками. К моменту их прибытия мужчина и женщина были замерзшими и голодными. Они не подготовились к жизни в лесу и не взяли с собой соответствующую одежду и обувь. Пара отделалась легкой гипотермией, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

22 марта число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч. На первом месте по количеству зараженных остается Китай, там заболели 81345 человек. За ним идет Италия (53,5 тысячи), США (26,5 тысячи). Испания находится на четвертом месте, там заболели 25,4 тысячи человек.

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