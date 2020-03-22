Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч. Об этом сообщается на сайте проекта университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, в мире насчитывается 303816 инфицированных. Всего зарегистрировано 12966 смертей, 91676 человек излечились.

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На первом месте по количеству зараженных остается Китай, там заразились коронавирусом 81305 человек. За ним идет Италия (53,5 тысячи), Испания (25,3 тысячи) и США (24,1 тысяча). В числе стран с большим количеством зараженных также Германия (22,2 тысячи), Иран (20,6 тысячи) и Франция, где коронавирусная инфекция обнаружена у 14,3 тысячи граждан.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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