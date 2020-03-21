Европейские министры принесли присягу в масках и перчатках

Члены нового правительства Словакии принесли присягу в медицинских масках и перчатках на фоне распространяющейся коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местное издание Pravda.

Ситуация с коронавирусом вынудила принять меры предосторожности всех участников встречи: как новых министров европейской страны, так и президента Зузану Чапутову.

В состав нового коалиционного правительства Словакии вошли представители от четырех партий.

По состоянию на 21 марта в Словакии зафиксированы 137 случаев заражения коронавирусом.

В феврале сообщалось, что премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини перед поездкой в Россию опроверг слухи о том, что заболел коронавирусом.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысяч случаев заражения, из них 88 тысяч закончились выздоровлением пациента. Известно о 306 случаях заражения, выявленных в России.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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