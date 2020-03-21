В Москве закроют фитнес-клубы из-за коронавируса

Роспотребнадзор обязал временно закрыть в Москве фитнес-клубы, бассейны и аквапарки в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает РИА Новости.

Как следует из постановления, ограничения коснутся всех объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей и начнут действовать уже 21 марта. С этого дня руководители подобных учреждений должны закрыть доступ для посетителей.

Отмечается, что подобные меры останутся в силе до особого распоряжения.

19 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном закрытии всех столичных колледжей с 21 марта по 12 апреля. Ранее на тот же период в городе были закрыты все государственные школы. Также в Москве действует запрет на проведение в помещениях мероприятий численностью более 50 человек.

По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности.

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