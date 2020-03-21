Трамп призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну с призывом сотрудничать в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что американский лидер предложил свой план по продвижению отношений между двумя государствами. По словам Трампа, на него произвели впечатление усилия, которые были предприняты Ким Чен Ыном для защиты граждан «от серьезной угрозы эпидемии».

В феврале Северная Корея запретила новым иностранным дипломатам въезд и выезд из-за смертельного китайского коронавируса. Это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии пневмонии. Дипломатам также рекомендуется избегать контакта с лицами, находящимися на карантине.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 297 тысяч человек, 12,7 тысячи умерли, более 91,5 тысячи излечились.

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