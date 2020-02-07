Туристка из Северной Кореи привезла смертельный коронавирус домой из Китая, что стало первым случаем заражения в стране. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на источник.

Отмечается, что власти КНДР проверяют и изолируют на некоторый срок всех, кто побывал за рубежом, из-за вспышки коронавируса. Симптомы заболевания были выявлены у жительницы Пхеньяна, которая посещала Китай. Позже это подтвердили результатами исследования. Все контактировавшие с ней лица помещены в карантин.

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Ранее Северная Корея запретила новым иностранным дипломатам въезд и выезд из-за смертельного китайского коронавируса. Это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии пневмонии. Дипломатам также рекомендуется избегать контакта с лицами, находящимися на карантине.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию. Число заболевших пневмонией превысило 31 тысячу, 638 человек погибли, 1759 пациентов удалось вылечить.

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