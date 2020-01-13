США предложили Северной Корее возобновить переговоры

США предложили Северной Корее возобновить ранее остановленные переговоры по денуклеаризации. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен, передает издание Axios.

«Мы связались с северокорейцами и сообщили им, что хотели бы возобновить переговоры в Стокгольме», — сказал он. По словам О'Брайена, американская сторона давала Северной Корее понять о своих намерениях по различным каналам.

Ранее в КНДР заявили, что поздравление с днем рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от президента США Дональда Трампа является недостаточным для того, чтобы возобновить переговоры. Там подчеркнули, что Ким Чен Ын не намерен принимать решения на основе чувств и личных отношений с Трампом.

С 2018 года две страны ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в США. В декабре в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнейшем диалоге с США по вопросу денуклеаризации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!