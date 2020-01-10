Президент США поздравил Ким Чен Ына с днем рождения

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с днем рождения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ын Ена.
Лидеру Северной Кореи 8 января исполнилось 36 лет. Отмечается, что американский глава государства передал поздравительное письмо. «В день, когда мы встретились, был день рождения Ким Чен Ына, и президент Трамп вспомнил об этом и попросил меня доставить сообщение», — сказал представитель Южной Кореи.
1 января Ким Чен Ын заявил, что вскоре покажет новый вид стратегического оружия, разработанный в Северной Корее. По его словам, США по-прежнему враждебно настроены по отношению к Пхеньяну, поэтому необходимо более активно разрабатывать стратегические вооружения.
Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, в том числе отказаться от переговоров по денуклеаризации. 8 декабря 2019 года американский лидер предупредил Ким Чен Ына о риске «потерять все» в случае ухудшения отношений между двумя странами.