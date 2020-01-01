Ким Чен Ын пообещал показать новое оружие Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вскоре страна покажет новый разработанный вид стратегического оружия. Его слова передает северокорейское агентство ЦТАК.

В своем обращении к Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын заявил, что США по-прежнему настроены по отношению к Северной Корее враждебно, поэтому необходимо разрабатывать стратегические вооружения более активно. Он также заверил, что скоро мир увидит новое стратегическое оружие КНДР.

Ранее северокорейский лидер заявил, что стране необходимо принять активные и наступательные меры для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности.

Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, в том числе отказаться от переговоров по денуклеаризации. 8 декабря президент США Дональд Трамп предупредил лидера КНДР Ким Чен Ына о риске «потерять все» в случае ухудшения отношений между двумя странами.

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