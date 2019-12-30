Ким Чен Ын назвал меры по обеспечению суверенитета КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын назвал меры по обеспечению суверенитета республики, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель Госсовета КНДР заявил об этом в ходе второго дня пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Ким Чен Ын отметил, что необходимо принять активные и наступательные меры для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности. Глава республики считает, что такие меры необходимы в связи со сложившейся ситуацией, поэтому поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил.

Ранее в декабре стало известно, что Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, в том числе отказаться от переговоров по денуклеаризации. 8 декабря президент США Дональд Трамп предупредил лидера КНДР Ким Чен Ына о риске «потерять все» в случае ухудшения отношений между двумя странами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!