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Ким Чен Ын назвал меры по обеспечению суверенитета КНДР

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Глава КНДР Ким Чен Ын назвал меры по обеспечению суверенитета республики, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель Госсовета КНДР заявил об этом в ходе второго дня пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Ким Чен Ын отметил, что необходимо принять активные и наступательные меры для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности. Глава республики считает, что такие меры необходимы в связи со сложившейся ситуацией, поэтому поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил.

Ранее в декабре стало известно, что Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, в том числе отказаться от переговоров по денуклеаризации. 8 декабря президент США Дональд Трамп предупредил лидера КНДР Ким Чен Ына о риске «потерять все» в случае ухудшения отношений между двумя странами.

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