Трамп предупредил Ким Чен Ына о риске «потерять все»

Президент США Дональд Трамп предупредил лидера КНДР Ким Чен Ына о риске «потерять все» в случае ухудшения отношений между двумя странами. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в Twitter.

«Ким Чен Ын слишком умен, он слишком много, если не все, потеряет, если будет враждебно себя вести. Мы подписали соглашение о денуклеаризации в Сингапуре. Он не захочет испортить особые отношения с президентом Соединенных Штатов», — написал Трамп.

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Ранее 8 декабря представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что КНДР не нуждается в продолжении переговоров с США по вопросам денуклеаризации. По словам дипломата, вопрос ядерного разоружения используется американской стороной для урегулирования повестки внутри страны, связанной с переизбранием Трампа в 2020 году.

США и КНДР ведут переговоры о ядерном разоружении Кореи с 2018 года. Трамп выражал готовность снять санкции с республики, если будет достигнуто соглашение по этому вопросу. Однако во время последних переговоров в начале октября 2019 года Пхеньян объявил об их провале. Вашингтон опроверг это заявление.

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