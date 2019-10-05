Пхеньян объявил о провале переговоров с США

Рабочие переговоры США и КНДР завершились в Швеции безрезультатно. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль, передает в субботу, 5 октября, РИА Новости со ссылкой на агентство «Ренхап».

«Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров», — пояснил он, добавив, что в дальнейшем ответственность за продолжение переговоров лежит на Вашингтоне.

Отмечается, что делегации двух стран, которые возглавили Мён Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан, прибыли ранее в субботу в шведский Стокгольм для переговоров.

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В ходе встречи планировалось, в частности, добиться прогресса в реализации соглашения о новых двусторонних отношениях, которое предусматривало построение стабильного мира и работу в направлениии «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. Комплекс мер был принят государствами в июне прошлого года на саммите в Сингапуре.

Ранее в субботу сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов частично снять санкции с Северной Кореи. По данным источников, американский лидер во время совещания 1 октября вообще не выразил заинтересованности в данных о разработке Пхеньяном новых вооружений. При этом он подчеркнул, что переговоры с северокорейской стороной должны продолжаться, как запланировано.

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