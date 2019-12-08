Северная Корея заявила о ненужности переговоров по денуклеаризации с США

КНДР не нуждается в продолжении переговоров с США по вопросам денуклеаризации. Об этом заявил представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг, передает Reuters.

По словам дипломата, денуклеаризация больше не входит в повестку переговоров с американской стороной. Он назвал обсуждение вопроса с США «позволяющей сэкономить время уловкой», которая нужна для урегулирования повестки внутри страны, связанной с переизбранием американского лидера Дональда Трампа в 2020 году.

29 ноября 2019 года КНДР испытала многоцелевую ракетную установку сверхбольшого калибра. Также сообщалось о том, что в стране для запуска ракет были построены несколько новых площадок.

США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Кореи с 2018 года. Дональд Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики, если соглашение состоится. Однако во время последних переговоров в начале октября 2019 года Пхеньян объявил об их провале. Вашингтон опроверг это заявление.

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