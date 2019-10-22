Северная Корея пожаловалась России на США

США и Южная Корея раздражают Пхеньян своими действиями. Об этом заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Москве, передает ТАСС.

По его словам, Северная Корея продвигает мирную повестку и старается положить конец угрозам войны на Корейском полуострове. При этом страна намерена продолжать сотрудничество и с Россией.

Однако Вашингтон и Сеул не отвечают на жесты Пхеньяна, добавил спикер. «На международной арене ратуют за улучшение отношений и диалог, а за спиной вводят в строй большое количество новейших ударных вооружений, проводят совместные военные учения», — отметил Пак Тхэ Сон. Он добавил, что такие действия «сильно раздражают нашу страну».

В начале октября сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов частично снять санкции с Северной Кореи. Отмечалось, что американский лидер во время совещания вообще не выразил заинтересованности в данных о разработке Пхеньяном новых вооружений и может предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну на три года снять ограничения в отношении текстильной и угольной промышленности.

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