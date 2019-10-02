Появились подробности северокорейского обстрела Японии

Министр обороны Таро Кано заявил, что Северная Корея, скорее всего, запустила одну ракету. Об этом в среду, 2 октября, сообщает РИА Новости.

«Есть вероятность, что был один пуск [ракеты], которая затем разделилась», — подчеркнул глава оборонного ведомства. В министерстве отметили, что она достигла высоты около 900 километров. Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга добавил, что дальность полета составила 450 километров. Также рассматривается версия о запуске с подводной лодки, сообщает NHK.

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Ранее в среду стало известно, что Северная Корея запустила боевые ракеты в сторону Японии. Уточняется, что непосредственной угрозы для Японии нет, сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало.

25 августа сообщалось, что Северная Корея успешно провела испытания новой сверхмощной ракетной пусковой установки. Тогда лидер КНДР Ким Чен Ын призвал активизировать разработку собственного стратегического и тактического оружия, чтобы «решительно противодействовать постоянно растущим военным угрозам и наступательному давлению враждебных сил».

КНДР с июля 2019 года постоянно осуществляет ракетные пуски в сторону Японского моря. Однако ранее о попадании ракет на территорию иных стран не сообщалось.

В августе 2017 года с территории КНДР была запущена ракета, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. В Пхеньяне называли этот пуск прелюдией к нанесению Пхеньяном удара по американскому острову Гуам в Тихом океане.

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