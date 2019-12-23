Стало известно о «рождественском подарке» Северной Кореи для США

Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, в том числе отказаться от переговоров по денуклеаризации. Об этом стало известно от источника в Пхеньяне, сообщает CNN.

Собеседник телеканала подчеркнул, что новые меры должны стать «рождественским подарком» Вашингтону, который обещал преподнести Пхеньян. По словам источника, Северная Корея собирается укреплять свой статус как государства, обладающего ядерным оружием. При этом отмечается, что КНДР вряд ли станет испытывать баллистическую ракету дальнего действия, поскольку это может нанести ущерб отношениям с Китаем и Россией — двумя важными торговыми партнерами Пхеньяна.

Утверждается, что Пхеньян также не будет пытаться ослабить санкции с целью достичь экономического развития. Вместо этого республика будет нацелена на самообеспечение.

Источник CNN добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын занял «выжидательную позицию» из-за импичмента президента США Дональда Трампа. Телеканал поясняет, что Пхеньян не хочет преждевременно заключать сделку с американским лидером, если велика вероятность его поражения на президентских выборах 2020 года.

В начале декабря представитель республики в ООН Ким Сонг заявил, что КНДР не нуждается в продолжении переговоров с США по вопросам денуклеаризации. По словам дипломата, это больше не входит в повестку переговоров с американской стороной. Он назвал обсуждение вопроса с США «позволяющей сэкономить время уловкой», которая нужна для урегулирования повестки внутри страны.

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