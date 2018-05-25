Путин посчитал практически ценным для России решение ядерной проблемы КНДР

Решение ядерной проблемы Северной Кореи для России имеет большую практическую ценность ввиду ее географического положения. Об этом сказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы — соседи Северной Кореи, и для нас, в отличие даже от самих Соединенных Штатов, решение северокорейской ядерной программы представляет большую практическую ценность. Полигон, на котором проводились ядерные испытания, находился всего в 190 километрах от нашей государственной границы», — пояснил он.

Российский лидер отметил, что говорить о полной денуклеаризации КНДР можно, только дав Пхеньяну гарантии суверенитета и неприкосновенности. «Я глубоко убежден в том, что, если ничего не навязывать, не вести себя агрессивно и не пугать Северную Корею, то результат может быть достигнут, нужный нам, быстрее, чем многим кажется, и с меньшими издержками», — сказал Путин, добавив, что Москва считает важным проведение прямые переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей.

25 мая Северная Корея выразила сожаление об отмене саммита глав государств и объяснила решение американского лидера «недостатком воли или отсутствием самоуверенности».

Днем ранее Трамп объявил об отказе от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, проведение которой было предварительно запланировано на 12 июня в Сингапуре. Вашингтон возмутило последнее заявление замглавы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи, в котором она назвала глупым вице-президента США Майка Пенса, допустившего реализацию «ливийского сценария» в отношениях между двумя странами.

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