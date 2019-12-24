Трампа упрекнули в недооценке угрозы от КНДР

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон обвинил его в недооценке угрозы со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Он написал об этом пост на своей странице в Twitter.

Болтон заявил, что Северная Корея представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников, поэтому потребовал более жесткого подхода к ней. Он также назвал вопрос приобретения КНДР ядерного оружия риторическим и оценил высокий риск для вооруженных сил США и союзников Соединенных Штатов. По его мнению, требуется более эффективная политика, прежде чем у Пхеньяна появятся угрожающие Вашингтону технологии.

Болтон сослался в посте на интервью изданию Axios, в котором он раскритиковал администрацию президента. Экс-советник считает, что Трамп не намерен препятствовать становлению Северной Кореи как ядерной державы, иначе поступал бы иным образом. Также он отметил, что власти Соединенных Штатов несерьезно отнеслись к северокорейским испытаниям ракет малой дальности. Это говорит о том, по мнению Болтона, что их не беспокоит потенциальная угроза американским войскам и союзникам в лице Южной Кореи и Японии.

В сентябре Болтон назвал главные ошибки Трампа, в том числе, решение пригласить лидеров афганского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде.

Болтона был уволен 10 сентября после более полутора лет работы на этом посту. Американский лидер неоднократно говорил, что у его советника жесткие взгляды, но ему удается его сдерживать.

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