Трамп раскрыл детали увольнения Болтона

Президент США Дональд Трамп рассказал, как было принято решение об увольнении Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, Болтон пришел к нему поздно вечером за день до отставки. «Я сказал ему: "Джон, если у тебя не получается договориться со столькими людьми и многие из нас не согласны с твоей тактикой, включая меня, я хотел бы, чтобы ты подал в отставку"», — рассказал президент.

На следующий день советник ушел в отставку. Трамп выразил надежду, что у Болтона все сложится хорошо.

Ранее 11 сентября американский лидер раскрыл свои претензии к советнику. По словам Трампа, Болтон занимал неверную позицию по вопросу Венесуэлы, не ладил с важными людьми в Белом доме и оскорбил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, предложив ему действовать «по примеру Ливии» в сдаче своего ядерного арсенала. На освободившийся пост советника президент рассматривает пять кандидатур.

Трамп уволил Болтона 10 сентября, после более полутора лет его работы на этом посту. Американский лидер неоднократно говорил, что у его советника жесткие взгляды, но ему удается его сдерживать.

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