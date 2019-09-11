МИД прокомментировал отставку Болтона

Россия не ожидает изменений в политике США в связи с отставкой советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости в среду, 11 сентября.

По словам дипломата, подобные изменения не ведут к нормализации отношений. Подчеркивается, что Россия будет судить по дальнейшим делам, а не по намерениям или заявлениям.

10 сентября президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. В свою очередь, Болтон сообщил в Twitter, что вечером 9 сентября обсуждал с Трампом свою отставку, на что тот ответил: «Давай поговорим об этом завтра». Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарли Каппермен.

За последние несколько недель Болтон совершил официальные визиты в Минск и Киев, где встретился с президентами Белоруссии и Украины — Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским. Переговоры в Минске, по его словам, завершились безрезультатно, а после встречи с украинским лидером политик анонсировал возможное проведение в сентябре первой встречи Зеленского с Трампом. Также в Киеве Болтон встречался с новым генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Болтон занимал пост советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года. Трамп неоднократно говорил, что политик имеет жесткие взгляды, но ему удается сдерживать его.

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