Кремль отреагировал на отставку Болтона

Отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона является внутренним делом американцев, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 11 сентября.

Так Песков ответил на вопрос, связывают ли в Кремле отставку Болтона с новым шпионским скандалом вокруг бывшего сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова.

Накануне президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. Трамп объяснил, что он и многие другие в его администрации не согласны со взглядами Болтона.

По данным СМИ, его сменит на этом посту Чарли Каппермен, который был личным советником по обороне и внешнеполитическим вопросам президента Рональда Рейгана.

За последние несколько недель Болтон совершил официальные визиты в Минск и Киев, где встретился с президентами Белоруссии и Украины. Болтон занимал пост советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года.

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