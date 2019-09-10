Трамп уволил Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и многие другие в администрации [США]», — написал Трамп.

По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе.

Сам Болтон сообщил в Twitter, что еще вечером 9 сентября обсуждал с Трампом свою отставку, на что тот ответил: «Давай поговорим об этом завтра».

За последние несколько недель Болтон совершил официальные визиты в Минск и Киев, где встретился с президентами Белоруссии и Украины Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским соответственно. Переговоры в Минске, по его словам, завершились безрезультатно, а после встречи с украинским лидером политик анонсировал возможное проведение в сентябре первой встречи Зеленского с Трампом. Также в Киеве Болтон встречался с новым генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Болтон занимал пост советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года. Трамп неоднократно говорил, что политик имеет жесткие взгляды, но ему удается сдерживать его.

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