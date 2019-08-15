Болтон оценил мысли Трампа о личных отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп оценивает личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным как хорошие. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью радиостанции «Голос Америки», передает «Интерфакс».

«Я думаю, что президент Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с президентом Путиным», — сказал Болтон.

Американский советник отметил, что у обеих сторон есть разногласия по разным вопросам. Однако Трамп, по его мнению, надеется на то, что «личные отношения, которые у него есть, превратятся в нечто большее».

В июне Трамп после беседы с Путиным в ходе саммита G20 в японской Осаке заявил, что российский лидер — необычайный человек и прекрасный парень.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!