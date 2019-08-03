Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Ожидается, что действующий посол США в России Джон Хантсман, занимающий этот пост с 2017 года, вскоре покинет свою должность. Как утверждает источник в американском посольстве, в последние несколько месяцев Хантсман и его жена Мэри Кэй активно готовятся к отъезду из Москвы, устраивая прощальные ужины для других дипломатов и знакомых.

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Хотя Путин и Трамп обсудили сам факт грядущей смены посла, имена возможных преемников Хантсмана в разговоре не фигурировали. Беседа двух президентов не затрагивала такие актуальные темы, как выход обеих стран из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и новые санкции США против России.

Ранее Трамп охарактеризовал диалог с Путиным, как короткий, но продуктивный. Его звонок главе России был инициирован беспокойством насчет ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем востоке.

В ответ на предложение помощи в тушении пожаров Путин поблагодарил Трампа и заверил, что при необходимости российские власти воспользуются этим предложением. Главы государств обсудили вопросы двусторонней торговли. Также президенты договорились о продолжении контактов как по телефону, так и при личных встречах.

О желании Джона Хантсмана покинуть свой пост впервые стало известно в июне. В ноябре у дипломата был диагностирован рак первой степени, и он перенес операцию. Считается, что он собирается побороться за пост губернатора штата Юта.

До своего состоявшегося в октябре 2017-го назначения в Москве Хантсман работал в каждой президентской администрации, начиная с администрации Рональда Рейгана. В 1992-1993 годах он занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах уже был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае. В 2011-м объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позднее выступил в поддержку Митта Ромни. Во время избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал нынешнего президента США Дональда Трампа, однако в итоге поддержал его кандидатуру.

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