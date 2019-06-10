Американский посол в России захотел домой

Посол США в России Джон Хантсман серьезно рассматривает возможность вернуться домой ради поста губернатора штата Юта. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на четыре собственных источника.

Возвращение дипломата в США может произойти к концу года. «Это не просто болтовня, он серьезно задумывается об этом», — сказал бывший консультант Ханстмана.

В ноябре 2018 года стало известно, что у Хантсмана нашли рак первой стадии, после чего ему провели операцию.

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Хантсман занял должность посла США в России в октябре 2017 года, сменив на этом посту Джона Теффта; до этого он работал в каждой президентской администрации начиная с администрации Рональда Рейгана. В 1992-1993 годах Хантсман занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах уже был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае. В 2011-м объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позднее выступил в поддержку Митта Ромни. Во время избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал нынешнего президента США Дональда Трампа, однако в итоге поддержал его кандидатуру.

59-летний американец исповедует мормонизм и имеет ученую степень бакалавра искусств в международной политике. У политика и его супруги Мэри Кэй семь детей, включая двух приемных из Китая и Индии. Известно, что до назначения послом в России он не знал русский язык.

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