Трамп оценил беседу с Путиным

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, беседа состоялась «короткая, но продуктивная». Глава государства напомнил, что обсуждал с Путиным лесные пожары в России и предложил помощь Вашингтона в их тушении. В то же время он рассказал, что тема выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лидеры стран не была затронута.

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Беседа Трампа и Путина прошла вечером 31 июля по инициативе американской стороны. В ответ на предложение о помощи с тушением пожаров Путин поблагодарил его и заверил, что при необходимости российские власти воспользуются этим предложением. Главы государств также обсудили вопросы двусторонней торговли. Также президенты договорились о продолжении контактов как по телефону, так и при личных встречах.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении соглашения Москву.

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