Россия понадеялась на расширение контактов с США

Москва надеется расширить контакты с Вашингтоном после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Антонов выразил надежду, что расширение контактов произойдет в том числе и на министерском уровне. Он отметил, что после переговоров у стран есть широкий спектр вопросов для обсуждения, по которым можно найти «точки соприкосновения».

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Однако для подобного развития событий должна сложиться «благоприятная атмосфера», добавил посол. «Пока, к сожалению, в Конгрессе продолжают доминировать антироссийские настроения, которые подсекают попытки Дональда Трампа нормализовать отношения с нашей страной», — заключил Антонов.

28 июня Путин и Трамп провели переговоры на саммите G20 в японской Осаке, которые продолжались около полутора часов. Президенты двух стран обсудили Иран, Украину, Сирию, Венесуэлу, вопросы нераспространения ядерного оружия на фоне краха Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Кремле подчеркнули, что встречу двух лидеров не стоит рассматривать как простой обмен претензиями.

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