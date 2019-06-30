Россия впервые почувствовала взаимность от Трампа

Российская сторона впервые на встрече президента страны Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа почувствовала ответную реакцию от США. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

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«Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента», — сказал Песков.

Переговоры Путина и Трампа прошли 28 июня в ходе саммита G20 в японской Осаке. Беседа продолжалась около полутора часов. По итогам встречи президент США заявил, что Путин — необычайный человек и прекрасный парень, а их переговоры были отличными.

Первая их полноформатная встреча состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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