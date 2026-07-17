Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:51, 17 июля 2026Мир

Названы две главные цели обращения Трампа к нации

Axios: Трамп использовал обращение для поддержки законопроекта о регистрации избирателей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Обращение президента США Дональда Трампа к нации преследовало две цели. Об этом сообщает Axios.

Первая цель заключалась в том, чтобы добиться поддержки законопроекта SAVE America Act. Трамп заявил о необходимости сотрудничества федеральных властей со штатами и местными органами власти для проверки списков избирателей и удаления из них тех, кто «не имеет права участвовать».

Вторая цель состояла в том, чтобы вновь поднять тему выборов 2020 года, на которых он проиграл экс-президенту Джо Байдену. «Даже колеблющиеся избиратели, которые считают, что что-то пошло не так на выборах, когда слышат Трампа, просто закатывают глаза», — сказал республиканский социолог, работающий над несколькими предвыборными кампаниями.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации рассказал о рассекречивании данных разведки, которые вскрыли шокирующие уязвимости в системе американских выборов. Он добавил, что в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска атаковали Одессу
    В России началась распродажа заправок
    Бузова призналась в любви к Лионелю Месси «с самого детства»
    Желающий получить политическое убежище в другой стране россиянин приговорен
    Поймана уникальная рыба-мутант
    Возлюбленный блогерши Лерчек показал ее внешность без парика
    Сербия присоединилась к лунной программе США
    Пассажир выдал себя за пилота и попытался провезти 10 килограммов кокаина
    В Раде призвали пристроить Федорова в правительство
    Оценен ущерб от действий вандалов в российском ярмарочном комплексе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok