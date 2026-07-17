Названы две главные цели обращения Трампа к нации

Axios: Трамп использовал обращение для поддержки законопроекта о регистрации избирателей

Обращение президента США Дональда Трампа к нации преследовало две цели. Об этом сообщает Axios.

Первая цель заключалась в том, чтобы добиться поддержки законопроекта SAVE America Act. Трамп заявил о необходимости сотрудничества федеральных властей со штатами и местными органами власти для проверки списков избирателей и удаления из них тех, кто «не имеет права участвовать».

Вторая цель состояла в том, чтобы вновь поднять тему выборов 2020 года, на которых он проиграл экс-президенту Джо Байдену. «Даже колеблющиеся избиратели, которые считают, что что-то пошло не так на выборах, когда слышат Трампа, просто закатывают глаза», — сказал республиканский социолог, работающий над несколькими предвыборными кампаниями.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации рассказал о рассекречивании данных разведки, которые вскрыли шокирующие уязвимости в системе американских выборов. Он добавил, что в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб.