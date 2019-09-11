Трамп объяснил отставку Болтона

Президент США Дональд Трамп раскрыл свои претензии к Джону Болтону, которого он 10 сентября уволил с поста советника по национальной безопасности, сообщает Reuters.

По словам Трампа, Болтон занимал неверную позицию по вопросу Венесуэлы. Также глава государства отметил, что его теперь уже бывший советник не ладил с важными людьми в Белом доме и совершил ряд ошибок, в том числе в своих рекомендациях по Северной Корее. Он оскорбил ее лидера Ким Чен Ына, предложив ему действовать «по примеру Ливии» в сдаче своего ядерного арсенала.

Президент рассказал, что на освободившийся пост советника рассматривает пять кандидатур: всех пятерых он назвал «очень квалифицированными людьми». Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарли Каппермен.

Как сообщалось ранее 11 сентября, возможной причиной решения об увольнении стал спор о позиции США по Ирану: Трамп якобы выступил за смягчение санкционного режима против Исламской республики, а Болтон был категорически против.

Трамп уволил Болтона 10 сентября, после более полутора лет его работы на этом посту. Американский лидер неоднократно говорил, что у его советника жесткие взгляды, но ему удается его сдерживать.

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