Трамп заявил о готовности принять «рождественский подарок» от Северной Кореи

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США справятся с любым «рождественским сюрпризом» от КНДР. Об этом пишет Reuters.
«Подарок может оказаться чем-то приятным. Может быть, мне пришлют прекрасную вазу», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон в любом случае сможет успешно разобраться с презентом, каким бы он ни был, даже если он окажется испытанием баллистической ракеты дальнего действия.
23 декабря стало известно, что Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, в том числе отказаться от переговоров по денуклеаризации. Новые меры должны стать «рождественским подарком» Пхеньяна Вашингтону.
В начале декабря представитель КНДР в ООН Ким Сонг заявил, что страна не нуждается в продолжении переговоров с США по вопросам денуклеаризации. По словам дипломата, это больше не входит в повестку переговоров с американской стороной. Он назвал обсуждение вопроса «позволяющей сэкономить время уловкой», которая нужна США для урегулирования повестки внутри страны.