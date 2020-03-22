В Нью-Йорке обнаружили более 8 тысяч зараженных коронавирусом

Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио заявил, что в настоящее время в городе зарегистрировано более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это почти треть от всех случаев инфицирования, которые обнаружили в США.

22 марта сообщалось, что американцы кинулись скупать оружие на фоне эпидемии коронавируса. Как сообщают представители магазина Ammo.com, в феврале выручка за соответствующие товары выросла на 309 процентов по сравнению с зимой прошлого года.

США ненадолго стали третьими в мире по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Испанию. Там зарегистрировано 26 747 случаев заражения. 340 человек умерли, 176 — излечились.

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