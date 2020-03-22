Американцы кинулись скупать оружие на фоне эпидемии коронавируса. Объемы продаж огнестрельного оружия и боеприпасов на территории ряда штатов резко выросли, передает телеканал ABC.

Как сообщают представители магазина Ammo.com, в феврале выручка за соответствующие товары выросла на 309 процентов по сравнению с зимой прошлого года. Также отметили спрос на оружие правоохранительные органы.

Согласно подсчетам полиции штата Вирджиния, в январе этого года 64 тысячи человек прошли проверки биографии, которые являются обязательными при покупке огнестрельного оружия. Однако в 2019 году для покупки оружия проверялись в полтора раза меньше людей. В штате Колорадо работники полиции зарегистрировали 14 тысяч проверок для совершения сделок по оружию, которых в прошлом году наблюдалось в два раза меньше.

В штате Пенсильвания отметили повышенную заинтересованность американцев оружием. Хозяин оружейного магазина в Филадельфии рассказал, что люди стали чаще интересоваться оружием и боеприпасами. По его мнению, граждане переживают о возможном росте преступности на фоне эпидемии и пытаются обезопасить себя. В Нью-Йорке и Техасе спрос на боеприпасы тоже увеличился.

Ранее сообщалось, что США стали третьими в мире по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Испанию. По последним данным, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26 747 случаев заражения. 340 человек умерли, 176 — излечились.

22 марта число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч. Всего в мире инфицированы 307 277 человек. Также зарегистрировано 13 048 смертей, 92 372 человека излечились.

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