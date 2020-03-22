Американцы кинулись скупать оружие на фоне эпидемии коронавируса. Объемы продаж огнестрельного оружия и боеприпасов на территории ряда штатов резко выросли, передает телеканал ABC.
Как сообщают представители магазина Ammo.com, в феврале выручка за соответствующие товары выросла на 309 процентов по сравнению с зимой прошлого года. Также отметили спрос на оружие правоохранительные органы.
Согласно подсчетам полиции штата Вирджиния, в январе этого года 64 тысячи человек прошли проверки биографии, которые являются обязательными при покупке огнестрельного оружия. Однако в 2019 году для покупки оружия проверялись в полтора раза меньше людей. В штате Колорадо работники полиции зарегистрировали 14 тысяч проверок для совершения сделок по оружию, которых в прошлом году наблюдалось в два раза меньше.
В штате Пенсильвания отметили повышенную заинтересованность американцев оружием. Хозяин оружейного магазина в Филадельфии рассказал, что люди стали чаще интересоваться оружием и боеприпасами. По его мнению, граждане переживают о возможном росте преступности на фоне эпидемии и пытаются обезопасить себя. В Нью-Йорке и Техасе спрос на боеприпасы тоже увеличился.
Ранее сообщалось, что США стали третьими в мире по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Испанию. По последним данным, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26 747 случаев заражения. 340 человек умерли, 176 — излечились.
22 марта число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч. Всего в мире инфицированы 307 277 человек. Также зарегистрировано 13 048 смертей, 92 372 человека излечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения